消委會：電子簽證代辦網極似官網　收費貴幾倍涉誤導

持特區護照的港人若要到澳洲或加拿大等國家外遊，須於入境前在網上辦理電子旅行簽證(ETA)。消委會去年接獲10宗相關投訴，指有第三方代辦簽證網站與官方網站極為相似，但收費較官方高出幾倍，甚至未能申請成功，涉嫌誤導消費者。



其中一名投訴人張小姐在出發往澳洲前2星期，自行於網上辦理簽證。她在瀏覽相關資訊後找到A網站的連結，見A網站載有澳洲國旗，網址中又有「immi」、「eta」等字眼，誤以為是當地入境部門官方網站，遂填寫個人資料並支付100美元(約780港元)申請費用。



她後來由朋友處得悉澳洲ETA申請費用只需20澳元(約110港元)，再到A網站查看，才發現網站在不顯眼處有細小文字，指該網站由私人公司營運，申請費用扣除20澳元後餘款為代辦簽證的服務費。



持有英國國民(海外)護照(BNO)的港人梁先生，早前經B網站申請澳洲ETA，翌日接獲電郵通知稱申請失敗，他遂向B網站了解原因，但獲覆只將其資料轉交澳洲政府部門，未能保證申請成功，又聲稱當局要求他提供額外資料，着他自行向相關部門查詢。澳洲總領事館人員其後告知，BNO持有人只能透過香港旅行代理或航空公司代辦ETA，網上申請不適用。梁要求B網站退款不果，消委會介入後曾向B網站發信但遭退回，電郵亦石沉大海。



消委會提醒市民，網上辦理ETA時，應先向目的地官方機構或駐港領事館，查核相應入境要求、申請渠道及官方收費等資料。如網頁未有清晰列明代表當地政府部門，應留意不顯眼處有否提及條款細則、免責聲明等資訊，提防假冒。若發現網站收費與官方申請費用不同或明顯過高，亦要提高警覺，避免重要個人資料落入不明商號之手。