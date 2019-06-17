消委會：中價LED燈泡光效較高　$45飛利浦勝$92威寶

LED燈泡省電、價錢亦愈來愈大眾化。消費者委員會與機電工程署合作測試了10款LED燈泡的安全性及效能表現，包括7款普通LED燈泡及3款智能LED燈泡。測試發現，3款普通LED燈泡的光效較高，節能表現較出色，其中兩款更屬中等價錢；而2款智能LED燈泡發出白光與黃光時，燈光效率差異較大。



7款普通燈泡中，5款屬白光，2款屬於黃光，售價由18至92港元不等；3款智能燈泡，單一燈泡售價則由129港元至598港元不等。消委會指根據LED燈泡量得的耗電量及輸出光度，計算每瓦特電力可產生多少光量稱為光效，光效數值愈高，表示該LED燈泡發出同等光度時愈慳電。



測試發現，7款普通LED燈泡量得的光效由92.1至116.5流明/瓦特不等，其中3款包括「威寶」，「飛利浦」9290011638C及「曼佳美」表現較佳，量度得的光效均超過110流明/瓦特，其中「飛利浦」及「曼佳美」分別只售45港元及65港元，而「威寶」則售92港元。



另外，3款智能燈泡在輸出最高光度下量得的光效由84.6至94.8流明/瓦特不等。但當轉換至黃光時，「米家」及「Tp-link」量得的光效分別只有46.2及58.6流明/瓦特，燈光效率偏低。



消委會指，市面出售的家用燈泡以慳電膽及LED燈泡為主，LED燈泡的整體燈光效率比慳電膽高，標示的壽命亦較長。但該會提醒，不同品牌的LED燈泡標示產品壽命的方式各有不同，大多於包裝盒上標示可使用年期或時間，其壽命定義及推算方法未必相同，不宜直接比較。

