消委會：長者體檢太便宜有蠱惑　唔驗骨質疏鬆

長者參與坊間的健康檢查計劃時，要留意價格及檢驗項目等細則。消費者委員會調查發現，長者體檢項目及收費的差異大，調查中19個專為長者而設的身體檢查計劃，收費由460至7740港元不等，相差逾16倍。部分計劃看似收費較低，實則將某些重要檢查項目剔出基本計劃，改以自選或附加檢查項目形式出售。網購體檢計劃也設有各種限制，消委會提醒消費者購買前必須細閱條款，留意計劃的有效期、更改或取消檢查項目的安排細節。



長者身體檢查一般包括血液化驗、腎功能和肝功能檢查、尿液及糞便檢查、骨質密度檢查等。惟調查發現，當中有兩間收費較便宜的機構，未有包括骨質疏鬆症檢查，該項目以附加形式供選購，需額外付750及1160港元。



身體檢查應由醫生負責及跟進。調查發現，有6間機構表示長者如要向醫生諮詢合適的檢查計劃須額外付診症費，由210至650港元不等。有5間機構的身體檢查部分只由護士或健康助理負責，亦非每個機構的計劃都由醫生解讀體檢報告，做法不理想。



消委會提醒長者，檢驗項目非愈多愈好，應先諮詢醫生，按個人需要選擇。網上付款購買身體檢查計劃前，應細閱條款，及保留所有付款紀錄，以便日後跟進或追討。如欲使用「醫療券」繳付身體檢查的費用，應先向服務供應商查詢限制條件。