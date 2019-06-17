假業主呃千萬按揭　收錢中介與母洗黑錢罪不成立

一名騙徒於2016年冒認是赤柱大潭道豪宅「浪琴園」某單位業主，並利用該名真業主的個人資料偽造水費、電話費及銀行月結單等一系列文件後，交予財務公司成功申請到近1000萬港元的按揭貸款，騙徒並以真業主名義開設銀行戶口，接收貸款再提走「袋袋平安」。真業主一直懵然不知，直至赫然收到財務公司的追數來電，才驚覺單位「被按揭」而報警。警方事後拘捕涉嫌收取部分貸款款項的中介男子及其母親，控告二人洗黑錢罪。兩被告今日(17日)在區院被裁定罪名不成立。



35歲男被告羅家逸及其63歲母親歐陽慕玲，同被控2項洗黑錢罪；羅另外被控1項企圖洗黑錢罪。其中男被告是一名財務中介，曾數次轉介客人往案中受害的財務公司盈基興業有限公司。



法官今裁決指，即使貸出樓按的受害公司，亦要到批出貸款後2個月才知道受騙，在處理相關貸款申請時亦沒任何懷疑，而首被告作為中介人亦沒理由懷疑。至於控方指首被告作為中介收費高達100萬港元，足證事情有詐，但法官認為這個收費客觀而言着實過高，惟並無證據顯示業界正常收費是多少，亦無從證明首被告收費誇大。



次被告方面，她的公司戶口存入了由受害公司開出的支票，是正當公司批出貸款而開出的支票，當時她亦沒有任何理由去懷疑那筆錢是犯罪得益。