地盤工認狎11歲親女　警誡下稱一時性衝動

34歲地盤工人去年與妻鬧離婚而分居，他於其大女11歲生日前夕，接女兒到家住一晚。他與大女兒同睡一床時，脫下自己及女兒的褲大肆非禮，包括摸胸舔私處等。女兒受辱卻因父親曾自稱有情緒病而不敢妄動，最後輕郁手部，以示未睡着，令其收手。女兒事後向母親道出事件，父親被捕，今(17日)於區院承認一項非禮罪，還押至下月15日量刑，期間待索閱其心理、精神，及事主的創傷報告。



辯方求情指被告已非常後悔，案發時因與妻鬧離婚，又因經濟等壓力面臨崩潰邊緣，以致做出如此令人心痛的事情，其後更圖自殺。辯方呈上多封求情信，當中包括其女兒表示原諒被告。



案情指，被告與其大女兒X在2016年取得居港權，他與妻及2名女兒同住。惟在2018年初，被告與妻感情生變，其妻帶同兩名女兒搬走。同年8月11日，被告要求接X及次女住一晚獲答應。



三人該晚同睡一床，被告睡在2名女兒中間。X閉上眼但清醒，瞥見被告起身脫去褲子，被告再脫去她的褲子，並將她的雙腳分開，被告爬上她身上，把陰莖放在她的私處上摩擦，又把手伸進她的內衣摸胸，後更用舌頭舔她的私處，並吻她等。



X感到害怕，但被告曾指自己有情緒問題，X擔心下不敢反抗，只郁動手部以示自己並未睡着。被告其後收手，拿紙巾抹X私處。X之後表現不開心，經母詢問下，終把事件道出，母遂質問被告，被告否認並發訊息指沒有勇氣生存下去，X的家人向社署求助並報警。被告其後被捕，警誡下稱「阿Sir我知錯，我認我有非禮過個女，我都係一時性衝動，我都唔想㗎。」