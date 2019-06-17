大學生佔旺區稱遭警侵犯下體案　雙方達成和解

2014年佔領行動期間，大學生李卓軒聲稱於同年12月1日，行經亞皆老街和通菜街交界時被捕，其後被數名警員圍毆、一名男警嚴重猥褻侵犯其下體，並被非法拘捕和扣留，隨身財物也被警方丟在現場而損失。李數年前入稟高院控告警務處處長並索償，案件轉往區院處理。案件今(17日)原本於區院開審，代表李的律師表示雙方已達成和解，法官遂頒下雙方同意命令。



法官一度不滿案件經多次提訊，法庭已充分閱覽相關文件及作出準備，卻時至上周五(14日)，法庭才被通知達成和解，質疑雙方浪費法庭資源。原告的代表律師解釋一直給予原告法律意見，惟對方至最後一刻才作出有關決定。



法官透露原告同意支付被告一方大部分訟費，質疑原告只是一名剛畢業的大學生，未必有能力負擔數十萬港元訟費，直言若原告未能支付，政府申請他破產，便會令這年輕人的人生背負破產紀錄。法官更向代表被告一方的律政司表示，若政府要以申請原告破產的方法來教訓這年輕人，法庭對此會感到失望。



另外，法官指未曾聽取雙方證據，不予評論案件，但認為原告的指控具爭議空間，有關的錄影片段，有指向警方於拘捕原告時使用過度武力。