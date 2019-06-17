逃犯條例：張炳良指擱置是應有之義　換特首無作用

政府已宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但市民不收貨，激發近200萬人上街遊行，要求撤回條例草案。運輸及房屋局前局長張炳良今日(17日)表示，政府今次似是要不顧一切通過修例，難免加深市民的陰謀論，政府決定暫緩實際是擱置，而擱置修例是應有之義。



張對今次爭議的事態發展感到痛心，認為香港從此不再一樣，民心已變，回不了頭。面對市民的不信任，四面楚歌，料政府往後的日子非常艱難，但不認為換了另一名特首就能立即解決問題。他贊成設獨立調查委員會聚焦處理上周的示威衝突，但指若社會的結一直解不開，只會惡性循環，當局有需要按《基本法》要求，最終達致雙普選，中央有責任推動港政制改革，要讓年輕人看到希望。



行政會議召集人陳智思則指，過去兩周有大批市民上街，反映修例是完全失敗，政府必須承認做得不好、部署失策，而特首已經感到非常歉意和內疚，得到很大教訓。至於特首應否下台，陳認為她在過去兩年做了很多工作，促大眾給她機會，不要因一個議題而「一鋪清袋」。



示威者要求當局收回對上周遊行衝突定性為暴動，前警務處處長曾偉雄認為，香港作為法治社會，違法行為必須按法律分類，若有人認為港府及警方就事件的定性法理上不恰當，可提出其法律觀點，讓社會客觀和公正的評論。