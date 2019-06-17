網民熱話：的哥送到行人路　網民：優質的士服務

為咗方便快捷，不少人會選乘的士到目的地，但有時候礙於地面上的限制，的士未必能直達目的地門口。但最近網上流傳一張照片，一名的哥疑為方便乘客，竟直剷上行人路，將乘客送到大廈門口。



網民Bevis Wong在FB群組「馬路的事討論區」上載一張照片，從照片所見，一輛紅的停在油麻地加士居道勞資審裁處門口。的哥為了「送佛送到西」，就直接駛上行人路，送客送到門口，相片並沒有交代的哥怎樣駛入行人路。但上載者在貼子上留言，認為的士司機「好厲害」。



對於的士的行為，有網民批評司機，「1823整死佢」，但有網民讚賞的士司機「為人為到底」、「無阻礙運輸」。有網民亦戲言，「貼心服務要畀多啲貼士 」、「有冇入埋𨋢」。



網民有話說



Arthur Kan：咁好service嘅DC佬買少見少

Ho Chi Cheung：師傅12樓d室落呀唔該

Thomas Koo：送到門口，冇錯呀



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