逃犯條例：大學生指罷課非良策　批政府造成亂局

政府昨(16日)已公布暫緩修訂《逃犯條例》。八所大專院校的學生代表仍支持今(17日)發起的三罷(罷工、罷市和罷課)行動，但有大學生表明不會選擇罷課為表達意見的方式，批評政府造成如今亂局，只因向公眾解釋修例「不清不楚」，認為政府應檢討。



八所大專院校包括香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、香港教育大學、香港理工大學、香港浸會大學、香港演藝學院及香港恒生大學。雖然有學生代表呼籲罷課，惟不少大學生認為罷課並非良策，照常上課。



城市大學學生黃同學指比起罷課，他傾向以和平溝通方式於其他平台表達意見，批評政府就修例解釋不足，以致亂象處處。就讀工商管理的李同學表示，學校剛開始夏季學期，她雖沒有報讀，惟身邊其他同學有報讀亦沒有罷課，她不會選擇罷課以表達訴求，因要尊重到場授課的老師，「教授有講課，課還是要上。」



就讀工商管理的易同學同沒有參加罷課，他指明白及尊重市民昨日去遊行表達訴求，但同時擔心遊行當中有外國勢力混入。



東網記者視察有學生代表呼籲罷課的香港城市大學及香港理工大學，兩校的民主牆均貼有呼籲學生於上周三(12日)罷課及罷工的海報及標語，亦有海報呼籲學生參與昨日的遊行。但兩校民主牆上同樣不見有宣傳今日發起罷課的任何消息。