工程監督指隧道連接縫屬低風險　無關注細節

沙中線紅磡站獨立調查委員會第2部分聆訊今(17日)進入第15天，庭上透露北面連接隧道3條連接縫，因出現滲水及裂痕問題而需修補，維修工程費高達5000萬港元。負責工程中監督港鐵的運基顧問有限公司董事、圖則審核組組長楊偉雄供稱，當初同意港鐵評定隧道連接縫為低風險項目，工程前未有對此作深入研究，「風險低都出事，我都估唔到」。



楊不同意位於北面隧道，工程合約1111及1112位的交界連接縫是主要風險項目。他指該連接縫只有兩米闊，「好似一張枱咁闊，建造好簡單」，承認運基評定該處風險低，因而未有主動考慮及關注連接縫細節。



委員會代表資深大律師Ian Pennicott表示，根據運基與政府簽訂合約，運基需監察及核實港鐵工作，但楊認為合約要求不包括確保工程質量。Pennicott質疑，運基的工作是要識別工程風險，包括成本及進度等，假如連接縫因質量問題需要重做將影響成本，楊同意僅指連接縫出現問題後已向鐵路拓展處提出意見，強調運基無責任要找出工程缺失。



早前有證供顯示，紅磡站工程有多達7%的鋼筋未獲得香港實驗室認可計劃認可。楊承認單憑港鐵向運基呈交的文件，難以得知鋼筋是否已進行抽驗，又指該文件是由港鐵適任人員確認後才呈交，理應已確保鋼筋已完成抽驗。