興德前校長假文書案　教局人員調查遇20人聲援校長

連環爆出有「影子學生」及涉嫌偽造文件騙津貼等醜聞的屯門興德學校，前校長陳章萍涉嫌使用虛假的求職者面試紀錄表格，她否認一項使用虛假文書罪，案件今早(17日)在屯門法院開審。有份調查的教育局高官供稱，他們到該校調查期間，有廿多名疑似由學校安排的人士突然現身支持陳章萍，他及同事感到有壓力及不安，似乎「有人挑戰我點解要入嚟查」。



現報稱退休的陳章萍(46歲)，被控於2017年5月24日使用一份聲稱於2016年7月16日填寫，屬虛假的興德學校求職者面試紀錄表格，意圖誘使教育局總學校發展主任(屯門)鄭國仁接受該文件為真文書。



控方傳召鄭國仁作供，鄭稱負責管理屯門區所有中小學及幼稚園的教學及行政事宜，2017年教育局收到投訴，指控興德學校一名教職員張錦輝被取消教學資格後，仍在該校工作。局方曾去信要求學校解僱張並禁止張進入校園範圍，學校回覆局方聲稱已解僱。



鄭憶述，他於2017年5月24日連同兩名同事梁焯輝及葉枝茵到興德學校調查，他們與被告、該校前校監鍾佳榮及前校董陶錫源會面，想了解學校為何聘張，要求學校提供有關張的招聘記錄，包括涉案表格。鄭指被告當時指示書記拿取涉案表格，書記將表格交到被告手上，被告短暫過目，之後吩附同事影印，被告將表格正副本一併交給局方調查。



根據教育局訂立的《學校行政手冊》，校董會聘請教職員或非教職員時需按既定程序挑選適合應徵者，學校亦需將應徵者的求職紀錄保存一段合理時間。鄭續說，若學校違反守則，局方一般建議學校改善；若學校不理會，局方會發警告。2017年6月初，他們與興德一名叫李陽的教師會面，李及其他教師對學校繼續作出指控，他們向李展示涉案表格後，懷疑當中涉及偽造文件遂報警。



鄭國仁等人與被告會面當天，廿多名疑似由學校安排的人突然進入會議室，他認為該班人的目的「就係要話畀我哋聽，佢哋要支持校長」，更有一名男支持者突然哭喊令人感到會議氣氛不安。當日陪同鄭到興德調查的教育局高級學校發展主任梁焯輝作供，辯方盤問梁時一度指控李陽與學生家長發生性關係，控方及裁判官認為指控嚴重且與本案無關，辯方收回提問。