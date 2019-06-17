逃犯條例：政府又「褪軚」　林正財稱被捕學生不一定被控暴動

政府修訂《逃犯條例》計劃雖「跪低」，但昨(16日)仍大規模遊行，要求特首林鄭月娥撤回修例並引咎下台。對於上周三(12日)示威被定性為暴動，行政會議成員林正財今(17日)指，當日及上周日(9日)參與示威的學生大多很和平，他認為學生並非暴徒，亦不想因這些名稱令社會真以為政府覺得學生是暴徒，並指以他了解，不代表被捕學生日後一定會被暴動相關罪名控告，政府亦無定性哪一個日子發生的事屬於暴動。



林承認，政府今次修例犯了很多錯誤，當中最大錯失是不能明白市民心聲，錯判市民會明白及接受政府以為法律上是正確的方案，故林鄭昨在聲明中以謙虛態度檢討，接受市民批評。



他又指，林鄭今會見大中小學校長、宗教人士等不同界別人士，傳遞她及其團隊的真心真摯道歉，並願深刻反省修例引起的風波，探討政府如何做得好些，往後日子摸到市民的脈搏心聲，而他亦相信特首會把握機會再面對市民傳遞道歉訊息。



另一行會成員任志剛亦發聲明指，相信大部分學生是和平理性表達訴求，只有少部分人使用暴力破壞社會秩序，並指香港正面對很大挑戰，希望事件告一段落，讓社會重回正軌。他又表示支持林鄭繼續擔任特首，又說暫緩修訂《逃犯條例》其實已是撤回。