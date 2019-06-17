道士藉驅鬼非禮母女7項罪成　判囚4年6個月

報稱道士的中年漢，涉嫌藉詞替年約40歲婦人X驅鬼趕嬰靈兼治病而非禮她，多次要女方全裸進行搓胸撩陰等「除玄珠儀式」，其中一次更疑非禮女事主的15歲女兒，涉嫌伸手入其衣衫內上下其手「驗屍毒」。該名道士否認7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，案件經審訊後，被告袁銘權被裁定其中7罪罪成，今(17日)於區院被判囚4年6個月。



法官判刑時指，被告利用X的迷信，騙取她的同意讓他肆意觸摸她的胸部下體，為一己私慾更要她有性興奮，為確保可再觸摸她的私密處，更騙她「玄珠」會不斷增生。法官直斥被告的膽大程度令人咋舌，他乘人之危，行為卑劣。



法官又引述心理專家報告指，被告認享受跟不同女人有性愛，故自21歲起不斷嫖妓直至5年前才停止，之後仍愛看性愛影片。被告被診斷為有反社會人格障礙，不但罔顧及侵害他人的權益，他為人邪惡、喜歡操縱他人、自我中心、自以為是、缺乏同理心，更將責任推諉在X及其朋友上。被告更表示出獄後將繼續替人施法，專家認為他再犯性罪行機會甚高。



法官指被告毫無悔意，令X兩母女至今仍活在陰霾中，身心健康均受到負面影響。而X本已體弱多病，事發後她感到無助，對女兒感到內疚，又受到男友埋怨，自我形象及情緒進一步低落，性生活亦受到影響。