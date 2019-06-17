逃犯條例：傷者資料疑向警洩露　陳沛然斥醫局講大話

因政府修訂《逃犯條例》而觸發的「612暴動」，多名警員及示威者受傷送院治理，惟近日連番傳出醫管局管理層將示威傷者資料洩露給警方，局方否認。醫學界立法會議員陳沛然表示，獲得一間公立醫院電腦系統的一份寫有「For Police」(警方專用)紀錄，內有76名病人資料，包括2名12日至13日在事件中受傷求醫人士的詳細資料、出入院時間及病房等，批評局方講大話，要求局方道歉，會要求個人資料私隱專員公署介入。



陳表示，收到多名前線醫護人員反映，對警方能在短時間到醫院拘捕受傷的示威者感到懷疑，其急症室電腦在不用登入系統的情況下，可看到一個指明是「警方專用」的頁面，並分類3種病人，除發燒及肺炎外，亦包括大型集會，該頁面紀錄了病人身份證號碼、名字、性別、年齡、聯絡號碼等。他有理由相信醫管局的資訊科技部門與警方建立一套系統交換相關資料。



陳續稱，即使局方將612定性為「災難」，但系統所列的病人資料已超於局方所指僅對外公布傷病數字、性別及年齡等，認為局方過度收集資料；而局方做法沿用多年，他擔心資料洩露是否一直存在，建議事件中受傷的市民若有意求醫，只透露受傷情況及病徵，並呼籲前線醫護不要標籤傷者因衝突而受傷。