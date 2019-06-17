沙中線顧問稱不負責核查質量　路政署不同意

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今午(17日)繼續。路政署鐵路拓展處副處長梁文豪出庭作供，他不同意負責監督港鐵的運基顧問有限公司證人所指，其工作範圍只包括公眾安全及成本，卻不包括核查工程質量，反問「如果工程質量係涉及到公眾安全，(運基)有冇可能唔理？」



運基證人今早供稱，合約內容並不包括覆核檢查及測量申請表格(RISC form)，梁對此表示不同意，認為表格同樣牽涉工程質量問題，運基亦應審核。委員會代表資深大律師Ian Pennicott質疑政府為何又與運基簽訂額外協議，要求運基審核表格，梁表示由於紅磡站工程出現了大問題，故額外要求運基審核所有表格。



至於運基將北面隧道3條連接縫評為低風險項目，梁表示「呢個係事實」，又指運基只收政府1.8億港元去監督港鐵工作，「做嘅嘢無可能係同港鐵一樣」，並指2012年草擬合約時，於工程質量方面對港鐵充滿信心，「冇依家咁大嘅憂慮」，表示政府將檢討資源給顧問公司進行監督工作。



屋宇署高級結構工程師陸沛輝供稱，今年初才知悉紅磡站南、北面隧道有工地由螺絲帽取代原來搭接鋼筋設計，承認改動屬輕微，認同使用螺絲帽及搭接鋼筋亦能發揮同一作用。至於北面隧道調車接線施工問題，陸表示已於上月底去信港鐵，批准港鐵就提交的施工方案開始進行修補工作。

