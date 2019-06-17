誘僱主向家人名下公司買貨　前推廣員判監30個月

一名文具貿易公司前市場推廣主任詐騙其僱主，就看似由內地一間電子公司供應的產品，向一間由其家庭成員持有的貿易公司支付逾860萬港元貨款，37歲被告張自強早前被裁定一項欺詐罪名成立，今(17日)在區域法院被判監30個月。



廉署指，暫委法官上周五(14日)裁定他罪成時稱，法庭所達到唯一不可抗拒的推斷，是被告策劃詐騙以謀取私利逾76萬港元。



案情透露，案發時被告任職南康市場有限公司推廣主任，南康自2009年起向一間內地電子公司採購碎紙機及過膠機，被告負責向該電子公司訂貨及安排支付貨款。2010年以前，所有應付予該電子公司的款項會以電匯或現金方式直接付予該公司。約於2010年2月，被告向南康表示該電子公司更改了付款指示，其所有貨款該支付予東江貿易裝修工程公司(東江)。南康遂在2010年2月至2015年11月期間，以63張支票向東江支付合共逾860萬港元，以支付尚欠該電子公司的貨款。



被告於2015年11月提議向該電子公司採購其他產品。南康遂前往該公司的廠房視察，發現該電子公司已沒有在其發票上註明的地址營業。



廉署調查發現，東江是由被告的父親及妻子持有。案情透露，被告在上述期間，曾在南康支付予東江的860萬多港元中扣起5%至10%的金額，即逾76萬港元。

