每日一片：警車無預警突切線　私家車變「三文治」

在馬路駕駛稍有差池，意外隨時發生。有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載車Cam影片，直擊一輛警車沒打燈切線，鄰線私家車司機見狀閃避，惟最後仍然跟警車發生碰撞。事件引起網民關注，有人抽水謂：「唔好搞我左邊」。警方發言人表示，事件中無人受傷。



事發於今早（17日）11時許，地點是觀塘繞道北行線。從網民Mark Wong上載的片段可見，一輛白色私家車沿路前駛，一直暢通無阻，而右線往九龍灣方向卻非常擠塞。突然，鄰線一輛警車往左切線，拍片司機見狀立即長響車按示警，惟未能阻止意外發生。



電光火石間，白色私家車向左閃避，惟事出突然且道路狹窄，兩車碰撞未能幸免，私家車更被推往路邊石壆，慘變「三文治」。意外發生後，警車亮起車尾燈及執勤燈。發文者謂：「已經幫手長呠，都係要出。」



網民看過事件，斥警車處理不當：「真係當自己皇帝，要全世界讓路」，又有人留言抽水。不過，有網民則認為私家車司機「發雞盲」兼反應慢：「私家車有時間趕得切停， 反應太慢」，「警車無打燈出，白色私家車直頭發緊夢。」

