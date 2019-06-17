71%人曾焦慮抑鬱致迴避社交　機構推VR支援服務

精神健康愈來愈受關注，有調查反映不少受訪者經歷過由焦慮和抑鬱引起的社交迴避症狀，有受訪的18至24歲青年更指，與陌生人或不相熟人士接觸時會感到吃力。香港中文大學因此聯同英國牛津大學分支機構Oxford VR等機構，推出亞洲首創、名為「Yes I can」的研究計劃，透過用虛擬實境(VR)科技的心理治療方案，為亞洲地區提供精神健康支援。



數據分析網頁YouGov本月一項調查顯示，受訪的1015人中，71%受訪者表示曾經歷由焦慮和抑鬱引起的社交迴避症狀，如迴避社交聚會，工作時、在人前簡報或演說及與陌生人相處感到為難。有13%人不願意向任何人談及精神健康問題，當中36%受訪者認為談論精神健康狀況會令別人產生偏見，而27%人則解釋因為不能負擔諮詢精神健康專家的時間和金錢。



中文大學副校長張妙清指，社交迴避治療方案可讓使用者提升在日常社交場合中的安全感和自信感。在治療過程中，虛擬教練會透過一系列日常情境，例如在咖啡店、巴士、街道、診所等候區及便利店等，有系統地指導用家完成任務。用家將體驗到與現實生活無異，透過一段時間的虛擬實境練習，用家從而學會安全地面對和處理所恐懼的環境，克服迴避社交的症狀。



「Yes I can」計劃將為每位參加者提供6至8次長30分鐘的虛擬實境治療，療程為期3至6周，適合18歲或以上人士參與，並設有本地化版本，以及英語和粵語選擇，計劃現正招募超過250名公眾參加。