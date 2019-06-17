供港活豬運費屠費下月或倍加　肉價勢創新高

內地活豬供應至今仍未恢復正常，每日僅2000隻供港，不及平時一半。豬肉業界透露，內地活豬劇減令運輸成本及屠宰費大增，屠房營運商正考慮調整收費，醞釀下月起將供港活豬的運費及屠宰費由每隻250港元加至500港元，加幅達一倍。業界憂慮，屆時勢必令拍賣價飆升，鮮豬肉零售價再創新高。



上水屠房早前第二次爆發非洲豬瘟，消毒重開後至今已超過10天，但根據食環署網頁，每日內地供港活豬數目不足2000隻，平均僅1800隻左右，比平時4000隻少逾半。活豬整體拍賣價亦居高不下至逾3000港元一擔，是平時的兩倍。市面新鮮瘦肉長期維持在80至90港元一斤的高水平。



香港豬肉行總商會理事長許偉堅稱，業界關注內地供港豬場情況，相信內地內銷需求大幅上升致出口香港量大減，「供港豬場無爆豬瘟，但其他省份係咁爆，整體內需上升，供港量自然減少。」



許說，內地活豬來貨減少令屠房營運成本上升，「依家講緊係少咗一半嘅豬，即係少咗一半嘅營運，加價都好正常。」他表示，營運商正探討調升豬隻運輸及屠宰費用的幅度較為驚人「加就一定會加，視乎會加幾多。」