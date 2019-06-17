天然產品等如「有機」？ 　近6成人存謬誤

有機產品大行其道，不過浸會大學香港有機資源中心的調查發現，原來近60%受訪者都混淆了「有機」與「天然」的分別，以為「天然」就代表「有機」。該中心指出，「有機」產品泛指從生產、處理、加工到銷售過程都按照有機標準，不容許含有任何基因改造成分，但「天然」產品即使原材料是天然，在加工、包裝或運輸過程都可能受到污染。



有機資源中心於今年1至2月就香港消費者購買有機產品的行為模式進行市場調查，訪問了810名市民。調查發現，不少受訪者以為坊間標榜「天然」的產品就代表「有機」，強調兩者並不相同，後者在處理過程中有嚴格標準。調查又發現有68%受訪者在過去一年都有購買有機食品，較去年情況上升8%，以灣仔區居民最多；主要購買地點是超市、百貨公司或大型購物中心。



調查又發現，除了有機食品，市民購買非食品的有機用品亦愈來愈普遍，超過40%受訪者曾購買有機用品，較去年情況上升13%，最常購買的是護膚品或化妝品，其次是家居護理用品。大部分受訪者都會以產品上的「有機標籤或有機認證標籤」作為判斷有機產品的憑據，證明愈來愈多市民認識有機標籤。



至於過去一年未曾購買過有機食品的受訪者，主要原因是認為價格比普通食品貴，有逾半受訪者亦認為有機食品與一般食品分別不大。