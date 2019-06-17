政Whats噏︰律政司連番甩轆　月花近8萬請傳訊主任

自律政司司長鄭若驊去年1月上任之後，唔止佢自己因為甫上任就捲入寓所涉僭建等風波，醜聞多多，就連由佢率領嘅律政司亦都連番甩轆，律政司同本港法治嘅招牌都褪晒色、爛蓉蓉。最近，律政司就招聘企業傳訊統籌主任，負責發展、推行同維持律政司整體企業傳訊策略，推動同統籌宣傳工作，同埋發展社交媒體策略等，職位月薪接近8萬港元。不過，律政司形象已經插水，究竟有幾多人仲願意走入呢個「熱廚房」呢﹖



鄭若驊帶領下嘅律政司甩轆事件多籮籮，包括濫用不誠實取用電腦罪，最終搞到十多宗法庭案件須改控其他控罪，甚至撤控。而之前一宗涉以假文件借貸嘅財務詐騙案，律政司「唔告貴利告債仔」，亦受法官斥責「檢控醜陋」。而政府修訂《逃犯條例》搞到一鑊粥，理應做好解說工作嘅鄭就被外界炮轟失職。連行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀都鬧爆政府，話政府解說工作做得太差，甚至連相關小冊子都係上周先收到，仲要成本教科書咁，質疑市民根本唔會有興趣睇。



解說、宣傳工作做得咁差，唔怪得要請人搞搞佢喇。律政司本月初就刊登招聘廣告，以月薪7.8萬多港元聘請企業傳訊統籌主任，係非公務員職位，工作包括制訂高質素、具考證同精心撰寫嘅宣傳品，喺各種傳統同電子社交媒體上發放宣傳文稿、刊物、線上或社交媒體資料、宣傳片、新聞通訊等。不過齋製作係唔夠嘅，仲要做好社交媒體策略，透過提高各社交媒體平台點擊率及公眾參與程度，增加公眾對部門認識，即係「呃like」。而應徵者需具備至少十年從事企業傳訊或公共事務經驗、優秀嘅中、英文講寫傳意技巧，以及有優秀策劃、組織技巧同操作社交媒體經驗，而有關申請喺下周四就截止。



律政司喺鄭若驊領導下問題多多，喺佢任內律政司已經有多人離職。如果真係加入律政司，救得火嚟都未必有閒暇去做其他宣傳工作喇。



