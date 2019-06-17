逃犯條例：盧偉聰褪軚　否認將612整個活動定性為暴動

就上周三（12日）的反對修訂《逃犯條例》示威衝突，警務處處長盧偉聰今日（17日）召開記者會交代事件，指直至目前為止，警方共拘捕15名人士，涉嫌觸犯暴動罪及暴力罪行，當中只有5名涉嫌與暴動有關。同時間，警方在衝突當日，亦於周邊地方，拘捕17人涉嫌觸犯其他罪行，包括未能出示身份證明文件、遊蕩及藏有工具作非法用途。



盧強調絕對尊重市民理性、和平表達意見。盧稱，在6月12日早上8時許，突然有數萬名示威者霸佔金鐘夏慤道、告示打道、龍和道、金鐘道一帶，而直至下午3時許，立法會示威區有人以磚頭、鐵枝及鐵馬等衝擊警方，導致警方要驅散人群及平息暴亂。



盧澄清以「暴動」形容當日情況，其實是指立法會外部分人士以暴力方式，衝擊警方防線，其行為涉嫌觸犯暴動罪，並非定性整個活動為「暴動」。而當日參與公眾活動的其他示威人士，如沒有參與任何暴力行為，則不用擔心會觸犯暴動罪。盧續指，當日警方是根據過往的經驗部署，否認以薄弱的防守吸引示威者衝擊。



盧續指，警方對行動中使用的武力及武器，有嚴格的訓練及指引，警方會視乎當日情況作出決定，當警員製造安全距離，警員便會停止使用武力。而當日施放催淚彈、使用布袋彈等決定，是由現場指揮官，根據當時的情況作出的專業判斷。若對警方的執法或行為有任何意見，可以向警方作出投訴，警方會深入調查，並作出公平審訊，警方其後會將報告交予獨立的監警會，並由該會跟進及審核，至今警方暫接獲34宗有關投訴。



就暴動罪檢控，盧強調，檢控的門檻是非常高的，警方需要搜集足夠的證據，並諮詢律政司意見，才可提出檢控。至於其餘案件，警方正盡快和律政司商討如何跟進。盧重申，警方尊重市民表達意見、言論及集會的自由，並會繼續全力協助所有和平有序的公眾活動，確保活動能安全、順利地進行。至於現場記者多番追問，盧會否就言論令公眾誤會「暴動」定調，以及就行使武力向公眾道歉，盧始終未作正面回應。另外，據了解，警方考慮釋放部分被捕非暴力人士。



對於坊間有人批評警方在醫院進行拘捕行動，盧指醫院急症室設有警崗，傷者在接受治療期間，警員有責任了解傷者的身份及狀況，如果有合理懷疑，就會作出跟進。而在過程當中，並無阻礙急救及救援的工作，警方的電腦與醫管局系統並無連繫。



大律師龔靜儀認為，即使整件事不被定性作暴動，但當中有些人有暴力衝擊警方的行為，也可以被控暴動罪。她舉例稱，若1000人示威沒有暴動，但當中3幾個人拆鐵馬，然後一齊撞向警方，又有人掟磚和叫囂，這已是暴動行為，她又相信警方已掌握足夠證據。