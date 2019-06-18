逃犯條例：示威者定死線　逼港府回應

約千名示威者前晚（16日）在反修例遊行結束後，通宵留守金鐘一帶，至昨晨示威者基於人數不足，以及擔心長期霸路影響民意，破壞和平抗爭的形象，最終決定撤離，轉戰添馬公園及立法會示威區繼續留守。多名民主派立法會議員則於昨午發起千人包圍特首辦行動，要求特首林鄭月娥下台及撤回修訂《逃犯條例》，示威者再度佔領龍和道一帶至晚上仍未離開，他們更擬為政府回應訴求定下「死線」，否則以軟硬手段「夾攻」施壓，包括發起佔中2.0及罷工、罷課、罷市行動。



金鐘昨日凌晨仍聚集逾千人，部分人於政府總部外及立法會示威區內，大聲唱聖歌及聖詩，聲稱是宗教聚會，以防警方藉非法集結拘捕。另一批示威者則聚集在夏慤道、添美道、龍和道一帶，有人坐在馬路上休息，氣氛平靜，至凌晨四時後現場人數逐漸減少。天亮後，警方呼籲示威者自行離開，以開通夏慤道供上班人士通行，及後示威者自願撤離。而政府總部則仍暫停開放，職員毋須返回總部工作，並按照所屬決策局或部門的應變計劃工作。



多名民主派立法會議員於下午三時半發起包圍特首辦行動，要求林鄭與市民對話，呼籲在場示威者同行，遊行人士沿途高叫「林鄭下台」、「撤回修訂逃犯條例」等口號。現場目測有千餘人由立法會示威區步出添美道，再經添馬公園行至添華道特首辦方向，而特首辦外已有大批警察布防，用鐵馬設下封鎖線。



立法會議員區諾軒表示，對林鄭極為失望，市民遊行已顯示政府面對管治危機。另一泛民議員朱凱廸則指，民主派正爭取今日與特首會面，會將市民訴求清晰反映，而目前群眾沒有「大台」，議員只是建立共識及陪伴市民，他個人認為「死線」應定於明日，以在必要時可提早安排周末動員，再發起行動。



據了解，示威者於網上分別就政府回應限期以及後續行動發起公投，當中限期選擇包括今天、本周四及本周六，而後續行動則分為軟性及硬性壓力，實際行動如罷工、罷課、罷市、不合作運動以製造經濟壓力；佔領立法會、佔中2.0、包圍禮賓府，甚至勇武抗爭。



另外，對於示威者要求當局收回612示威衝突定性為「暴動」，警務處前處長曾偉雄認為，香港作為一個法治社會，違法行為必須按法律分類；若有人認為港府和警方就事件的定性法理上不恰當，可提出自己的法律觀點，以便社會作出客觀和公正的評論。