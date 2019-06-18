東方日報A1：特首辦被圍

「612暴動」把反對修訂《逃犯條例》的示威行動推至高峰，民憤蓋天迫令特首林鄭月娥由硬撐到「跪低」暫緩修例，及後再透過發新聞稿向市民致歉，但至今仍未平息民怨，再觸發大規模遊行。林鄭昨日繼續「褪軚」，先後透過三名行政會議成員公開表態，指稱政府沒有為612示威定性為暴動、被捕學生不一定被控暴動罪、承認修例完全失敗，甚至稱林鄭已受很大教訓，須多次向公眾致歉等，試圖為民怨降溫。警務處處長盧偉聰昨晚亦加入「褪軚」行列，召開記者會「統一口徑」否認把全個612示威定性為暴動，只是某些人的衝擊行為干犯暴動罪。至昨日仍有逾千名示威者包圍特首辦。



台灣殺人案於去年初發生，港府卻選擇於今年初才提出修例，準備於上周三（12日）恢復二讀之際，大批示威者佔領主要幹道，衝擊警方防線，令金鐘淪陷變戰場，當晚警方將示威定性為暴動，刺激市民情緒。示威者及後提出的訴求，包括必須撤回修例，亦加入撤回612暴動定性，甚至釋放被捕人士等。



行政會議成員林正財昨日公開否認學生是暴徒，以及據他了解部分被捕學生不一定會被控以暴動相關的罪名，明言政府無定性那一天發生的事屬於暴動，間接宣告政府在定性暴動一事上「褪軚」。他又承認，今次政府犯了很多錯誤，當中最大錯失是不能明白市民心聲，錯判市民會明白及接受政府以為法律上是正確的方案，相信特首會把握機會再面對市民傳遞道歉訊息。據了解，林鄭今天會見傳媒親自向公眾道歉。



對於社會要求林鄭引咎下台回應民憤，行政會議召集人陳智思指，過去兩周有大批市民上街，反映修例是完全失敗，政府必須承認做得不好、部署失策，而特首已經感到非常抱歉和內疚，得到很大教訓，認為她在過去兩年做了很多工作，促大眾給她機會，不要因一個議題而「一鋪清袋」。行會成員任志剛亦發聲明，表示支持林鄭繼續擔任特首，形容暫緩修例已是撤回，而香港正面對很大挑戰，希望事件告一段落，讓社會重回正軌。



對於今次爭議發展，運輸及房屋局前局長張炳良表示感到痛心，認為香港從此不再一樣，民心已變，回不了頭，料政府往後的日子非常艱難，但暫緩修例是應有之義。惟他不認為換了特首就能立即解決問題，贊成坊間倡議設獨立調查委員會聚焦處理上周的示威衝突，但指若社會的結一直解不開，只會惡性循環。



另外，據悉在港府「褪軚」後，一直與港府「同行」的建制派亦爆內訌互相指摘，有建制派人士不點名批評有人於港府宣布暫緩修例前夕向傳媒透露消息，是「亂講嘢、出風頭、爭出鏡」，認為港府未作正式公布前，建制派不應主動發言，形容「大決定」由他人公布或令港府難有轉身機會。



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