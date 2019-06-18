探射燈：歐洲治安日差　小偷猖獗

外遊本是愉快事情，惟近年歐洲部分地區治安每況愈下，旅客不但要提防機艙老鼠，在當地遊覽時亦應加倍留神，否則隨時令美好假期泡湯。資深領隊及旅遊達人均曾在歐洲遇過盜賊，建議市民外遊時要加強自保。



資深旅行社領隊Jack常帶團到歐洲，他曾於西班牙一個景點如廁時，即使已把行李箱拉到身邊，仍有賊人闖進廁所趁他如廁時拖走行李箱，他狼狽跑出廁所追趕，又向警察求助，擾攘一輪亦找不到涉事人，後來經調查後，才發現那小偷竟是女扮男裝，進男廁偷取行李箱後極速躲進女廁。Jack又指，曾入住酒店後，有人半夜闖進甚至噴迷煙再搜掠，建議購買門檔鎖卡着酒店房門，預防有人闖進。



旅遊達人項明生亦稱，近期到意大利旅行時背着背囊閒逛，突然1名女子從後告訴他背囊未有拉好拉鏈，並稱已替他拉好，他當時只懂得向她答謝，惟事後想起，背囊明明是拉好的，或者那人嘗試偷他的財物不果，才半途放棄，其後他為背囊也加一把鎖，提醒港人歐遊時加倍留神。

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