探射燈：機長無權搜查行李　需交降落地區執法

飛行期間如遭失竊，旅客需第一時間向機艙工作人員舉報，惟機長沒權搜查其他旅客行李，必須待航機降落後，再在當地報警，並由當地警察登機調查。法律界人士指，若有人在國際航班犯案，一般執法權在航機的註冊地區或國家。



任職空姐近10年的簡小姐指，航機航行期間若有旅客發覺物品被盜，機長會作出廣播，惟他們沒權搜查旅客的物品，要待飛機降落後，再由當地警察登機調查；如旅客在離開飛機後才發現遺失物品，可透過航空公司的失物認領處查詢，工作人員若在航機上拾得旅客遺留的東西，就會轉交地勤處理。



執業大律師陸偉雄指，在處理航機失竊事宜，國際做法都是待航機降落機場後，由當地的執法人員登機處理。每架航機都有註冊地，如未能釐清執法權，或已離開航機，一般都由該飛機的註冊地區或國家負責追究法律責任，而一般旅遊保險都可承保失竊事宜，故購買保險較有保障。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

