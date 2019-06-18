探射燈：機艙老鼠橫行　九霄竊案倍增

港人愛旅行，飛機機艙內的隨身行李，卻成為賊人目標。有旅行社領隊在土耳其回港的航班上，將服務費收藏行李箱內背包中，卻被人偷龍轉鳳以白紙換銀紙；有女士將旅費放進機艙儲物箱後不翼而飛。機艙盜竊案近年倍升，旅遊專家呼籲旅客財物及證件時刻跟身，隨身行李上鎖，亦要避免託運貴重物品。



「頭尾有2張500蚊，中間變晒白紙，好似拍戲一樣！」旅行社領隊Jack直呼好慘，在6月3日由土耳其伊斯坦布爾飛返香港的航班中，將服務費及小費合共近4萬港元，放入信封內，並藏於背包中，再放在雙重上鎖的行李箱內，放置於座位上的儲物箱。Jack指航程達10個半鐘的長途機中，估計賊人趁他睡着將整個行李箱取走，帶到洗手間以萬用匙開鎖。他指賊人沒有取走箱內的平板電腦及歐元零錢，目標只是背包內信封的港幣，取走大額紙幣，然後把厚度相若的白紙放回信封，再把行李箱放回原位。他在落機前曾打開行李箱，並察覺其中一把鎖較難開，翌日拿着信封到銀行入數，才發現被偷龍轉鳳，立時報警備案，損失共3.7萬港元。



同樣乘搭長途機的港人Susana（化名）亦遭「鼠劫」，她近日在香港飛往意大利羅馬的航機內，遺失1000多歐元旅費，折合超過1萬港元。她憶述，當日把裝有現金的手袋放進儲物箱中，直至離開機艙後始發現現金不翼而飛，惟她沒有購買旅遊保險，變相連索償機會也失去。



警方去年底透露，有竊賊趁乘客熟睡時，以越南盾換走受害人的美元。旅遊達人項明生指竊賊一般取易不取難，惟涉事領隊行李中較顯眼的財物卻未見被盜，認為賊人早有預謀。他建議旅客應把最重要的財物及證件放入一個隨身細袋，即使睡覺亦不離身。項續指，託運行李亦不能掉以輕心，建議旅客必須購買旅遊保險。



警方數字顯示，2017年有7宗機艙盜竊案，2人被捕；去年則倍增至14宗，9人被捕。發言人承認，6月4日接獲一名男子報案，指其機艙行李內約3.7萬港元現金不見了，疑於航機被盜，案件列作「境外罪案」，由葵青警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方呼籲旅客乘搭航機時應隨身攜帶及妥善保管個人財物，切勿將現金及貴重財物放置於寄艙行李或機艙行李櫃，如有需要可為手提行李上鎖。涉及Jack案件的航空公司則至截稿前未有回應。

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