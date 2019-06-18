Dr.東：紅色食物降虛火　夏天也是養心好時節

勿以為冬天才需要進補，根據中醫養生理論，夏天同樣是養心的好時節，因為心臟及夏天均於五行屬「火」，心的陽氣在夏季特別旺盛及亢進，容易誘發虛火及陰虛，需要清心及養陰保健。有中醫指夏天養心宜進食同樣五行屬「火」的紅色食物，例如紅棗、西瓜、番茄及紅豆等，調理心臟之餘，更可降虛火，預防惱人的暗瘡及飛滋爆發，是炎夏的養顏佳品。



香港防癆會中醫診所暨香港大學中醫臨床教研中心註冊中醫吳子杰表示，夏天天氣炎熱出汗多，容易導致人體津液耗損，造成陰虛及氣虛；由於津血同源，陰血亦會缺損，心室欠缺養份下易形成血瘀，誘發心悸及血管阻塞等毛病，因此夏天是養心的好季節。此外，夏天亦易因心陰不足引起陰虛火旺，出現腰酸、口乾，爆發暗瘡、粉刺及飛滋，亦容易情緒不穩、夜晚盜汗及煩躁。



吳指養心可從飲食、作息及情志3大方向着手。飲食方面，可多吃紅色食物，番茄及西瓜生津止渴及清熱，可化虛火，適合爆瘡、生飛滋及牙肉腫痛人士。不過，此兩種食物偏寒，進食太多有機會致脾胃受損，易有濕阻及胃脹等症狀。而紅豆有利水化濕及補血作用，性質平和，特別適合夏天去濕。紅棗則甘溫，有益氣及養血安神之效，適合面黃人士。



另一夏天佳品是山楂，有消食化滯、行氣散瘀之效，適合嗜肉食、多胃氣及胃脹人士，亦對血管有益，但吳提醒本身沒有積滯的人士則不宜多吃，否則易加劇腸道毛病。



除了紅色食物，夏天多補充水分，可防止津虧，宜多吃多汁食物，例如瓜類，有助改善濕重症狀；苦味食物亦五行屬「火」，例如苦瓜、蓮子心及苦杏仁，有清熱瀉火、清心涼血之效。夏天飲食宜以清淡為主，忌肥甘厚味。



作息方面，午時是對應心臟的時辰，即早上11時至下午1時，此時睡個子午覺可以保存陽氣，有養心作用。情志方面，中醫理論認為「養心在凝神，神凝則氣聚，氣聚則形全。」夏天忌過多思慮及煩躁，情緒起伏大亦容易傷心，宜心平氣和，減少急躁及生氣。



吳推介兩個養心穴位，是同樣位於手掌心的勞宮穴及少府穴，閒時輕揉按壓2至3分鐘，可紓緩煩躁、口苦、牙肉腫及夢多等陰虛火旺的症狀。



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