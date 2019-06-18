首季愛滋病個案增146宗　2人經母嬰傳播感染

衞生署衞生防護中心今日(18日)指，今年第一季接獲146宗感染人類免疫力缺乏病毒，即愛滋病病毒的新增個案，令自1984年以來累積感染愛滋病病毒呈報個案至9861宗。該季的新增個案涉及128名男性及18名女性，其中71人透過同性或雙性性接觸感染，有一半的新呈報個案已到衞生署或醫院管理局轄下的專科服務接受治理。



今年第一季的愛滋病病毒感染新增個案比去年同期微升4宗，衞生防護中心顧問醫生(特別預防計劃)陳志偉認為，愛滋病病毒感染呈報個案保持平穩。而個案中有17人涉及異性性接觸，2人透過注射毒品感染，2人透過母嬰傳播感染，而餘下54宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。陳又稱，新增個案最主要呈報來源為公立醫院、診所及化驗所，共有62宗；其次是私家醫院、診所及化驗所，有24宗。



陳指，在香港出世的母嬰傳播感染個案是自2015年後首度出現，該兩名母親在懷孕期間都曾進行檢查，但沒有發現感染愛滋病病毒，估計可能是母親其後再進行高危性行為，並在生產或喂哺母乳期間傳染嬰兒。他提醒懷孕婦女應盡早作產前愛滋病病毒抗體測試，即使未受感染，孕婦應繼續採取預防愛滋病病毒感染措施，如進行性行為時正確使用避孕套等。



此外，季內錄得22宗愛滋病病毒新增呈報個案，其中14宗透過同性或雙性性接觸受感染，而6宗透過異性性接觸受感染。自1985年以來，香港愛滋病確診呈報個案累積有2018宗。