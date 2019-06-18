辯方指陳婉玉「人都畀埋」　就算賄都係賄馮永業個心

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉嫌於任職期間收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益案，控辯雙方今(18日)於區域法院作結案陳詞。代表馮永業的資深大律師指，控方一開始的檢控基礎並不包括兩被告的親密感情關係，只是指控馮沒有披露就雍景臺與陳的金錢交往關係，認為控方除此之外，不得依賴其他因素作為檢控基礎。



代表陳婉玉的資深大律師則指，法庭應要考慮的問題是，如若不是因馮的公務職能，陳會否給予馮利益，及提供利益的一刻是否因馮的職能而給予的。辯方指馮陳兩人的關係基本上如夫妻，「只不過唔係名正言順嘅夫妻」，指兩人是隱婚關係，就着兩人的感情轇轕，很難定奪有關利益因爲他們之間關係，還是基於馮的職能而給予，若法庭未能肯定，疑點利益便應歸於被告。



辯方續指，案例中亦有提及「甜頭」可以作不同演譯，兩被告關係如夫婦般，就如「我畀利益情人，呢啲係無辜嘅甜頭」。再者，陳當年正經歷離婚，在需要求助心理輔導情況下，她依附了馮，馮並成為她感情上的依靠，「仲使乜畀甜頭？俗啲講『人都畀埋佢咯』」。辯方強調，依兩人的關係，即使陳「大嗱嗱畀100萬畀馮」，亦只是想保持兩人的關係，又怎能指是賄絡，「就算係賄，都係賄馮生個心」，並不因馮的職能而給予款項。



辯方最後請法官以人生經驗考慮，指有時即使是兩夫妻、有名分的人未必是最親的人，有時沒有名分的卻可以兩脇插刀。而馮陳二人關係在馮離任公職後，仍然維持一段很長時間，法庭不是要作道德審判，但請法庭考慮一段如此深厚的感情，「憑乜一定話係因為公職上嘅利益」。