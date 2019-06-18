逃犯條例：TSA有中三生交白卷畫花試卷宣洩

中三全港性系統評估(TSA)的紙筆評估部分今明兩日(18及19日)舉行，受《逃犯條例》修訂爭議影響，社交網站近日有人發起與TSA相關的不合作運動。香港中學校長會義務總幹事黃謂儒接受查詢時承認，今日收到數名執委報告，指確實有學生在TSA「交白卷」、「畫花」試卷，甚至在試卷上寫上粗言穢語等。



黃表示過去數天，大部分學生均很尊重校內的考試，惟直至今日TSA，學生的反抗行為增加，他指雖沒有實際數據，「但一定比前幾日多」，不排除是有學生把TSA與政府及當局連繫起來，並藉TSA宣洩。黃又指若情況普遍，就需要留意今年TSA的數據，是否仍有參考價值。



另據了解，香港考試及評核局今日發出題為「就考生異常行為予監考員的補充常見問題」的指引，當中提及考生缺席評估、故意塗污電腦條碼或有考生呼叫口號、擾亂課室秩序時，應如何處理。



根據該文件指出，如有考生故意塗污電腦條碼，監考員應要求考生使用後備電腦條碼，需要時覆蓋貼在原來條碼上；如有考生對同學構成任何滋擾或因任何突發事故，令進行中的評估受影響，監考員應立即制止或處理，如情況持續則應向評估行政主任尋求協助，並把事件性質及持續時間等詳情，記錄於「紙筆評估總結表」內。文件並指如有考生故意塗污、撕毀試卷，就應在不影響其他考生之情況下立即制止或處理。東網正就有關指引事宜向考評局查詢，正候回覆。