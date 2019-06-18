馬評人不滿前東家仍利用其筆名　申禁令及索償

馬評人何其準昨日(17日)入稟高院原訟庭，指他曾擔任總編輯的《大勝馬經》和《騎師日報》，在他2017年離職後，至今仍失實地印上「何其準主編」作招徠，對他本人和他現在工作的馬經馬簿造成損失。他要求法庭頒令禁對方續作出上述冒名影射行為，並賠償。



本案原告依次是何永強(筆名何其準、首原告)及其目前僱主太陽馬經出版有限公司(次原告)。被告包括《大勝馬經》及《騎師日報》的出版者中國互動媒體控股有限公司(首被告)，及兩刊物的註冊編輯章佳強(次被告)。入稟狀指何永強自上世紀80年代起，已起用「何其準」為筆名評馬，在馬圈建立聲譽，筆名與他本人有緊密關係。



何永強由2000年至2017年7月為《大勝馬經》總編輯，該刊物由2003年起在封面印上「何其準主編」字句，他在2017年7月離開《大勝馬經》後，章佳強曾在8月邀他「回巢」不果。何永強認為被告們沿用「何其準」筆名已構成法律上冒名影射行為，令公眾混淆，誤以為他仍在被告刊物任職或發放賽馬貼士，影響原告們聲譽及損害其經濟利益。原告方去年7月已發律師信要求對方刊澄清啟事及不再用「何其準」名目，對方無回應。