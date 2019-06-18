驅鳥變困鳥　中環至半山電梯裝鳥線代替鳥刺

受到野鳥滋擾，運輸署及機電工程署今年初在中環至半山扶手電梯系統受野鳥滋擾較為嚴重的一段安裝「鳥刺」驅鳥，卻造成困鳥，驚動路人向愛護動物協會求助。相關部門經研究後推出替代方案，改以「鳥線」替代「鳥刺」，上月已在近皇后大道中行人天橋路段，拆除原有裝置，在燈槽兩旁改裝一段約10米長的鳥線，經實地觀察，能有效阻擋野鳥站在燈槽邊緣上排泄，運輸署建議盡快完成餘下的安裝工程，以改善扶手電梯系統在介乎皇后大道中與擺花街之間一段的潔淨程度。



運輸署文件介紹，鳥線由包膠鋼線、鐵柱及彈弓組成。三條鋼線平衡穿過每枝鐵柱上的穿孔，末端再由彈弓拉緊，可穩妥地築成圍欄，驅鳥效果與鳥刺相同，設計卻較為簡潔，能改善觀感，亦方便清潔人員在燈槽上進行清潔。漁農自然護理署亦認為不會對野鳥構成傷害。運輸署稍後將向中西區區議會介紹新方案。



今年初，相關部門曾在受野鳥滋擾較為嚴重的一段扶梯系統，即介乎皇后大道中與擺花街之間的燈槽邊沿上，安裝驅鳥裝置，有巿民懷疑有野鳥被困投訴。運輸署其後暫停工程，但指現場觀察，野鳥仍可自由出入該段燈槽，未有發現野鳥被困、受傷或死亡個案。