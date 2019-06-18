廉署前主任攬妻兒燒炭囚2年　官斥行為自私咎由自取

廉政公署前高級調查主任在離職後轉做投資，惟投資失敗加上嗜賭，致欠下700多萬港元巨債，他趁妻子及兩名兒子熟睡時在家中燒炭自殺，其後舉家及時獲救，健康無大礙。涉案51歲被告翁志偉事後被捕，早前承認一項為危害生命而施用有害物品，及兩項蓄意虐待兒童致健康損害罪。高院法官今(18日)參考被告的背景和心理報告後，判翁入獄兩年。



被告在1991年大學畢業後，1994年加入廉署，後晉升至高級調查主任，不過因未能再升至總調查主任而辭職外闖，因投資失利又染上賭博惡習，以致欠債纍纍要父母代還債，一時想不開而企圖自殺。報告顯示，其妻和兩子並無因事件有任何後遺症，太太已原諒他。



法官接納辯方求情，認同被告犯案前是顧家和愛惜家人，只因工作不如意而靠賭博逃避現實，以致債台高築，又因性格內向沒求助，無助感影響其判斷力。不過無論如何，被告的處境只可說是咎由自取，他所做的事相當自私，罔顧家人安全，為法律所不容。考慮所有因素後，法官決定三罪成立，每罪量刑起點為三年，認罪減至兩年；三罪刑期同期執行，總刑期2年。