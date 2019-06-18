油旺區訂六大地點發展　明年料完成規劃大綱

市區重建局完成油旺地區規劃初步研究，訂出6個發展區，首兩個是鐵路沿線，分別是西九龍站和旺角東站一帶；第3個是旺角街市；第4個是水務署洗衣街項目；第5個是東北面包括花墟；第6個是大角咀工廠區。



市建局行政總監韋志成指，6個發展區先後次序會考慮到樓宇狀況而定，配合附近發展項目，暫未有時間表。明年初完成規劃大綱圖，與政府商討後諮詢公眾。規劃圖分「正、負、零」3套共9張圖，「正」的人口與現時相若為21萬至22萬，「零」的人口減至18萬至19萬，「負」的人口為15萬至16萬。他料先做「正」圖，有土地後轉做「零」，資源增多後做「負」。



重建公務員樓方面，韋志成稱已覓得附近有公營房屋的兩地，能處理37個合作社涉600個單位，重建後可提供3000個公私營單位。市建局財政方面，上年度資產淨值470億港元，當中280億港元是不動產，180億港元是流動資金，未來5年動用340億港元，主要是收購土瓜灣的重建項目。韋又回應市建局「賺到盡」的指控稱，市建局歷年收購8000個單位，若以470億港元來收購舊樓，只能買到6000至7000個單位，反映市區重建艱巨。