無人機今年第4季起受規管　飛行前要註冊兼買第三保

政府計劃今年第4季立法規管小型無人機，重逾250克的無人機及其操作人均需向民航處註冊，並需於飛行前購買第三者保險。民航處會設立註冊電子平台，法例同時適用於旅客，違者最高罰款10萬港元及監禁兩年。



政府向立法會經濟發展事務委員會提交文件，簡介於今年第4季以先訂立後審議方式，為《民航條例》訂立新附屬法例規管小型無人機。新法例將重量為25公斤以下的無人機分為「甲、乙」兩類。甲類屬「低風險操作」，重量不可多於7公斤，須按照民航處的標準操作來飛行，該類無人機飛行毋須取得民航處事先批准。乙類則屬於「受管制及低風險操作」，其重量限制為7至25公斤，及重7公斤或以下但不按照民航處的標準操作來飛行，該類無人機必須取得民航處批准才可飛行。



甲類中重逾250克和乙類中的無人機，必須購買第三者保險，最低保額為500萬港元或1000萬港元，機主須為無人機向民航處註冊，而操作人亦需註冊。民航處會提供手機應用程式或網站方便用家註冊，但無人機機主必須年滿18歲或法人團體，而操作人則必須年滿14歲。另外，乙類無人機操作人亦需自費接受由民航處認可培訓機構舉辦的培訓及考核，並取得合資格證明書；而註冊後的無人機必須於機身展示註冊標籤。

