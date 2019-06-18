選舉處澄清　沒有人因換新ID失選民資格

新一代智能身份證換領計劃去年年底展開，有傳市民換證後登入選舉事務處（選舉處）的查閱系統，發現自己的選民資格「被取消」。選舉處今(18日)澄清，確定沒有選民因換領新智能身份證失去選民資格，並重申絕不會單方面取消已登記選民的登記身分。



該處指，去年12月27日至上月31日期間，共有約28萬名選民，在更換新智能身份證時，授權相關部門把其填報的資料，轉交選舉處作修訂選民登記册用途。到本月3日，該處接獲通知，因相關部門電腦系統出現技術性問題，只能把當中5萬名選民的資料交予選舉處。有關部門到本月5日，向選舉處轉交餘下約23萬名選民資料。



該處指正全面核對資料，如發現所得資料與選民登記册內資料不同，會以電話或電郵等不同途徑聯絡選民，以查核及更新其登記資料，有關工作仍在進行中。截至昨日(17日)，選舉事務處已完成核對約2萬名選民資料，發現當中有約10%選民的住址資料要更新。



據了解，換證計劃會協助選舉事務處收集選民的更新資料，由換證計劃開始至今，入境處一直按機制將更新資料轉交選舉處，但無論有否傳送更新資料或轉送渠道是否出現延遲，均不影響他們選民身份，市民如對自己是否登記選民有疑問，應向選舉處查詢。