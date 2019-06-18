逃犯條例：民主派批林鄭欠鞠躬道歉　促重啟政改

特首林鄭月娥今日(18日)終首次就修訂《逃犯條例》爭議向市民致歉。公民黨黨魁楊岳橋形容公眾訴求乾脆利落，只要求撤回修例，不明為何林鄭不能展現領袖風範，連鞠躬道歉都做不到。民主黨議員黃碧雲對林鄭今天表現感憤怒，且至今未有任何官員問責下台，認為是整個管治體制出現問題，故應重啟政改，推動政制改革，以進一步反映民意。



民主派召集人形容林鄭的記者會是「五大皆空」，只重複一套說法，未有正面回應市民提出的5大訴求，包括撤回修例、撤銷示威者控罪、撤銷「612暴動」定性、追究警隊濫用暴力及林鄭下台。她續稱明天(19日)的立法會大會上，民主派議員會身穿黑衣及默哀一分鐘，以悼念日前在金鐘墮樓身亡的市民。問及未來去向和會否配合網民發起的不合作運動，她表示會再作討論。



教育界議員葉建源澄清，林鄭昨天(17日)會見的教育界是校長及高教團體，沒有教協，強調事件中許多教師及學生受傷或被捕，如要顯示真誠道歉應撤回起訴，警方亦要就施加武力道歉，甚至作出賠償。



民建聯立法會議員李慧琼表示，議員有憲制責任審議法案，市民則有權利必須及必要提出訴求，認為暫緩修例已是終止相關工作，該黨接受及尊重港府的決定。她又稱縱使市民不接受合理、合法的行政決定，也不應要求特首下台，否則香港會出現管治真空及危機。



至於上周三(12日)的衝突事件，她指當天絕大多數遊行人士是和平，只有小數人作出暴力行為，亦不是暴動，認為在達至任何結論前，任何執法單位必須作調查。問及會如何協助台灣殺人案的家屬，她表示港府決定暫緩修例後，一直與港府保持聯絡尋求任何可能性，強調不會放棄跟進。