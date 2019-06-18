中西區28個棄置垃圾黑點　擬安裝攝綠機監察

隨街棄置垃圾的問題嚴重，食物環境衞生署計劃在各區相關黑點安裝網絡監察攝錄機，以加強阻嚇，其中在中西區建議安裝的黑點多達28個，可見問題嚴重，食環署將按區議會選出的地點優先次序進行安裝。並待完成諮詢各區議會後，陸續增安裝點至超過300個。



食環署選擇好地點及安裝後，會在安裝網絡攝錄機的地點作數個月的監察，及評估改善非法棄置垃圾違法行為的成效。若個別地點的非法棄置垃圾情況有明顯改善，辦事處會把網絡攝錄機按實際情況安裝到名單上的其他地點。此外，若有新的棄置垃圾黑點被發現情況嚴重，亦會考慮加裝網絡攝錄機。



食環署向中西區區議會提交的28個建議安裝網絡攝錄機的地點，首5個棄置垃圾黑點為：寶雲道垃圾收集站外，每日平均棄置逾60公斤垃圾，過去一年執法部門進行了10宗檢控；伊利近街(近半山扶手電梯)及西環厚和街後巷，每日平棄置垃圾量有50公斤；伊利近街與士丹頓街交界、半山羅便臣道70號雍景臺外衛城坊口，每日平均棄置量約40公斤。



去年6月起，食環署推出非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機計劃，至今在各區115個黑點安裝網絡攝錄機，並於今年第三季起延長計劃兩年，在諮詢各區議會後，按區議會提議的地點安裝。