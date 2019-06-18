6旬按摩師涉非禮女熟客表證成立　6月28日裁決

61歲按摩師在自己經營的足浴按摩店趁替客人治療時，涉嫌伸手入對方背心觸碰其胸部中間及胸部至腋下位置，又捧着對方頭部強吻前額及咀，被控一項非禮罪。案件今日(18日)於九龍城裁判法院開審，被告被裁定表證成立，裁判官押後至6月28日裁決。



被告曾慶成被控於去年9月4日下午在其彌敦道儉德大廈獨資經營的按摩店，非禮35歲的女事主X。



X供稱，因頸椎有病，經朋友介紹於案發前3年已在被告按摩店接受拔罐及按摩等治療。她指被告於案發當日替其拔罐，及後再替其拉頸及按摩肩頸等。期間，曾伸手進其背心，以手指觸碰其胸部中間位置，又曾觸碰其胸部至腋下之間，之後曾捧着她頭部強吻前額及咀。



旁邊房間雖有其他客人，但X指為確保自己安全故沒有即時呼救。對於辯方指她曾向被告稱患有抑鬱症、當時情緒不穩及誣陷被告，X全部否認。



裁判官裁定被告表證成立後，被告出庭自辯指與X只有商業關係，當日並無觸碰過她的胸部或曾強吻她，而她離開時亦無異常且有多謝治療使其痛症紓緩，並預約5日後再治療，故不明X何以指控他非禮。



控方指，案發後被告多次致電X，被告則解釋因要確認X預約時間，但裁判官亦質疑指如確認預約何以要多次致電，且根據電話紀錄2人談了4分鐘之久。被告解釋確是要確認預約及關心X情況，強調沒有談了4分鐘如此久。



辯方其後傳召當日在現場的另一名客人，她指聽不到X房間內有任何異樣或聲音，但指接受被告約3年治療期間，被告從無致電確認預約時間。