殘疾公務員獲聘率2%　較去年微跌

殘疾人士求職較其他人困難，據立法會最新文件顯示，政府公務員體系內殘疾僱員的人數於2017-18年度共2942人，佔公務員總數約1.7%。殘疾僱員成功獲聘比率3.42%，與一般人3.67%相若。不過，本年度殘疾僱員的獲聘率微跌僅2%，一般人為3.6%。



公務員事務局文件指出，政府無強制求職者或現職公務員申報殘疾情況，因此政府掌握的殘疾僱員數目只反映已知的最低數字。在本年度已完成的公務員招聘工作中，有申報殘疾情況的申請人佔總數不足1%，全獲邀出席遴選測試或面試。



在43個政府部門中，當中9個包括公務員事務局、衞生署、教育局、消防處、食環署、政府物流服務署、警務處、資訊科技總監辦公室及社會福利署，殘疾僱員的獲聘率較高，介乎2.8%至25%；其他政府部分的獲聘率低於2%。不過，今年度的殘疾僱員獲聘率微跌，整體成功率僅2%。當局解釋指部分部門的招聘工作是跨年度或非每個年度進行，直接比較年度之間的成功率並不精準。



此外，公務員事務局3年前起推出殘疾學生實習計劃，過去3年合共超過200個殘疾全日制專上學生及職業訓練局展亮技能發展中心的學生參加。當局今年已安排多60個本地殘疾專上學生到40個政府部門實習，工作性質包括數據庫及技術系統的開發、編輯部門刊物、活動管理及平面設計及製作等。今年稍後時間亦安排多30名展亮中心的學員參加計劃。

