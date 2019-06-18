社署擬增助理署長統籌買物業　月薪達18萬元

政府豪花200億港元在18區購入158個私人物業作社福設施，最快明年首季入市。社會福利署向財務委員會建議開設一個高級首席行政主任，擔任助理署長(策劃及發展)一職，負責買私人物業，及負責在賣地項目要求加入興建福利設施的條款及私人土地作福利用途特別計劃等，薪酬為首長級薪級第2級，月薪由17.1萬港元至18.7萬港元，年薪和附帶福利約291萬港元。



社署提交文件指因應新措施將改善組織架構，新成立的策劃及發展科將由新增助理署長領導，加強福利設施處所基本工程項目的策劃、統籌和執行工作，並就與福利設施有關的一切項目策劃、執行，及管理及維修事宜，制訂部門政策及程序。



現時津貼科管轄的策劃組、建築組和管理及維修組共有3個組別55個職位。文件指隨着政府持續增土地供應，將衍生建福利設施需求，以應付新增人口的需要，策劃組在項目策劃和統籌的工作將激增。建築組負責新建或空置福利設施處所的裝修及改善工程，截至今年3月底涉約130個項目。至於管理及維修組現時統籌和監察約170個現有福利處所的管理和維修服務，預計未來5年監督項目增至逾200個。