逃犯條例：修補撕裂應撥亂反正　各界促告黎智英

修訂《逃犯條例》引發連串爭議，社會再度撕裂。廿三萬監察發言人王國興指，要令香港真正重回正軌，就應把法治此香港核心價值重新擺正位」，並批評現屆政府「乜都冇做過」、縱容犯法分子，執法不嚴、執法不正、量刑不義，「點解違法佔中拖咗咁耐，淨低嗰39個主要搞手都仲繼續唔告？」王直指如不作檢控是「對香港人唔住」，指現時不少人眼中都魔，反問「係咪靠惡、靠人多就大晒？」



他又提及壹傳媒黎智英前年6月涉刑事恐嚇東方報業集團男記者案事發已超過兩年，律政司拖延至今仍不檢控黎智英，質疑稱「係咪以為惡曬、大曬，咁就可以甩身」。他直指要令香港法治重回正軌，並非向惡勢力投降，無原則投降、無原則妥協只會鼓勵犯法者更狂妄，不告黎智英即等同用事實鼓勵違法。



時事評論員陳雲生就指，修例爭議為香港社會帶來嚴重傷害，不單分成建制泛民兩大板塊，建制派內部亦「碎片化」，認為撕裂始於無檢控黎智英及違法佔領行動的其他主犯，令社會陰謀論揮之不去，令人感覺律政司「係保護傘、係靠山」，鼓勵違法行徑。



陳又指律政司近年連串失誤，不分左中右對她都有質疑，作為律政司司長，鄭若驊理應下台，其繼任人更一定要撥亂反正，才可重建市民對法治的信心。



另外，特首林鄭月娥今午(18日)就修例風波致歉，黎智英拍片回應稱現在已無人相信林鄭，形容她的道歉已不重要，下台才是港人要求。