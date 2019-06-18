政Whats噏︰一個感謝牌匾考起新仔侯志強

鄉議局月初進行選舉換屆，今日(18日)舉行今屆首次執委會，會上通過埋新一屆各委員會主任委員人選，上水鄉事委員會主席侯志強（侯強）就擔任總務委員會主任委員。不過，佢首次匯報就預到稍為有爭議項目，要勞煩前任主任委員鍾偉平幫忙解圍。



上月執委會通過咗向華人永遠墳場管理委員會申請撥款買電鋸等物資，放喺鄉事會同村公所，萬一再現去年超強颱風「山竹」情況，都可以自己清理。今次會議就匯報申請情況，指收到對方回覆要求喺鄉議局中嘅合適位置安裝鳴謝牌匾，尺寸唔可以少過二百九十五毫米乘四百二十毫米。



委員文春輝就認為中國人傳統嚟講，放一個鳴謝華人永遠墳場嘅牌匾意頭唔好，對每一個老人家嚟講都係大吉利事咁話，覺得做慈事有咁嘅要求係匪夷所思，直言唔接受有關要求，送畀佢條村都唔會要。



侯強解釋，牌匾係送畀鄉議局，而唔係每一條村嘅村公所，睇下鄉議局有咩地方可以安放咁話。不過，呢個解釋都滿足唔到對方，反問有冇指定位置，無嘅係咪可以放廁所，橫掂都咁臭，而屯門鄉事委員會副主席陶錫源就認為施比受更有福，不如改用感謝狀。



呢個時候，上手負責呢個項目嘅鍾偉平開腔，指捐款銀碼相當大，牌匾只係一個表示，但佢都明白原居民大忌，但改用慈善角度，唔好用舊觀感去睇就安心好多。



本身係華人永遠墳場管理委員會委員嘅鄉議局增選議員余漢坤提供資料，指基本上會用「華永會」自稱，連徽章都一樣，相信問題不大，但捐款同裝修、提供設備有關就多數用牌匾方式鳴謝，直言用感謝狀方式有別日常做法。最後鍾偉平就拆掂，話既然可用「華永會」代替，相信大家都無意見喎。



侯強首次擔正就遇到爭議項目，但佢話作為新仔仲係學習階段，希望大家體諒，而今次項目同上屆有關，自己當時不在其位而無干涉，但日後自己會多作溝通，未來會請教鍾偉平，希望佢會指導後輩咁話。