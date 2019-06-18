阿王辣爆：修例掀亂局　港府縱容反對派成惡果

政府因應台灣殺人案提出修訂《逃犯條例》，引發社會爭議，大批市民上街遊行示威，要求特首林鄭月娥撤回修例並引咎下台。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興批評，反修例事件演變成港版顏色革命，危及本港管治，完全是政府自毀長城的結果。



政府上周六(15日)宣布暫緩修例，仍無法平息爭議，王國興指出，政府今年二月提出修例，美國駐香港及澳門總領事唐偉康數天後即「吹雞」，而美國、英國、歐盟、德國及加拿大等亦先後就修例發表聲明或外交照會，外國政府頻繁密集式干預，屬歷史罕見。美國總統特朗普、國務卿、國會眾議院議長亦公然插手干預香港事務，甚至將香港獨立關稅地位「擺上枱」，藉此威脅香港，打擊中國，以圖在中美貿易談判中佔上風。



王國興炮轟美國以香港人權大做文章，反對派陣營則裏應外合，有組織、有計劃地策劃這場港版顏色革命。王指出，反對派將修例說成會將七百多萬港人送回內地，令本港人人自危，但隨着政府提出修訂，將移交門檻由可判監三年以上的罪行提升至七年或以上，又提出法律及人權保障，反對派陣營已是理論貧乏。而有港獨組織借機生事，限政府必須下台，目標就是要搞香港獨立。



王國興表示，修例引發如斯亂局，全是現屆政府上場後推行綏靖主義，妄想搞大和解所累。政府對以壹傳媒黎智英為首的反對派陣營縱容包庇，放生黑金案，不追究參與違法佔領行動罪責，就連有相有片、鐵證如山的涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者案都不了了之，等同自毀長城，如今終於自招惡果。王又批評，律政司司長鄭若驊在這次修例中，四次缺席相關會議，反問當律政司變「避政司」，自己也迴避，不去解說，又怎能讓社會各界清楚明白修例內容呢？



王國興忠告政府必須依法追究反中亂港黑手，本港市民則要冷靜理性，提防上當。事關反對派及以美國為首的新八國聯軍想在本港製造一次死人流血的危機，以此搗亂香港。說到底，修例原意是正義的，港人必須堅定沉着，穩住當前局勢，不要淪為反中亂港勢力的棋子，否則本港的未來前景堪憂。



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