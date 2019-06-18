逃犯條例：解說懶懶閒　政界轟龜縮鄭若驊應下台

政府修訂《逃犯條例》虎頭蛇尾收場，重挫管治威信，被視作修例主要推手的律政司司長鄭若驊是罪魁禍首！僭建、秘撈醜聞纏身的鄭若驊已無公信力，在修例工作中更多次視立法會如無物，自我放棄不出席解說，引起軒然大波，實難辭其咎。立法會明日(19日)將辯論傳召鄭若驊及不信任政府動議，有立法會議員直斥鄭「做錯唔認錯」，連日失蹤，應問責下台。



鄭若驊去年1月加入政府後，醜聞不斷，先爆出與丈夫潘樂陶的住所涉嫌僭建，其後她再涉「秘撈」仲裁案及未有申報其夫購買豪宅等，連串事件令公眾對其信心盡失，以致民望持續插水處於不合格水平，長期「墊司底」。不過，是次爭議性極大、涉及複雜法律問題的修例工作卻由鄭作主要推手，其「懶懶閒」兼後知後覺態度，令修例波折重重，埋下一跪再跪伏線。



理應積極向立法會議員解說修例具體詳情的鄭若驊，完全無視職責，翻查立法會保安事務委員會紀錄，她僅出席在5月30日舉行的討論修例會議，其餘在6月1日、3日、4日及5日的會議，全部無影，拒絕解說游說，僅派下屬代勞。至本月爆發大規模遊行和612衝突後，鄭始與部分法律界人士會面，充分顯示其後知後覺。



面對連日「龜縮」的鄭若驊，立法會議員郭榮鏗引用《議事規則》第七十三條，動議傳召鄭和特首辦主任陳國基到立法會交代就鄭上任司長後，參與其他行業等的工作提供相關文件和證據，並且要到立法會作證，相信屆時鄭無可避免要回應議員質詢，交代上任後仍參與3宗仲裁案的具體細節。



另一立法會議員黃碧雲炮轟鄭在修例事件上難辭其咎，「佢一定有問題，係好大問題！」她指鄭本應是第一個出來維護法治及法制的官員，以其法律知識向各界解釋修例詳情，包括香港及中國法制異同、條的細節、修例潛在影響等，但鄭沒有盡律政司司長職責，多次缺席相關會議，「我哋好多嘢想問佢都問唔到」，因此她必須問責下台。