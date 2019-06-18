假難民蠶食司法資源　聲請民事上訴激增14倍

假難民拖延留港浪費公帑問題蔓延至司法系統，高院原訟庭去年接獲有關免遣返聲請的司法覆核許可申請達2851宗，較前年增加1.8倍，上訴庭接獲聲請相關的民事上訴更較前年激增逾14倍，相關的終審法院民事許可申請則由無變65宗。面對上述案件對法庭構成沉重壓力，司法機構建議，處理相關司法覆核許可申請的上訴庭，由原本需3名法官組成減至2名，從而加快聆訊效率。不過，學者認為上述建議治標不治本，促請政府考慮退出禁止酷刑公約。



根據司法機構政務處提交立法會司法及法律事務委員會文件，近年民事案件數量大增，尤以源於聲請的司法覆核案為甚，為確保包括聲請相關的所有案件能盡速處理，司法機構檢討程序後建議對《高等法院條例》若干範疇作出修訂。



文件指，現時與聲請有關的任何司法覆核申請，均須先取得原訟庭許可，若遭一名法官拒准，又或者獲批但施加條款，申請人可向上訴庭提出上訴；上訴庭行使民事司法管轄權時，需由3名上訴庭法官組成，但若干事宜的聆訊或裁定由2名法官組成即可，司法機構建議擴大相關安排至同時適用於上述上訴，預計建議推行後，從排期角度而言，可較快進展至聆訊。



根據現行安排，假如兩名法官的上訴庭未能達成一致裁定，申請人可提出申請，在3名法官的上訴庭重新爭辯，此機制在新建議落實後會繼續適用。為讓聲請等司法覆核聆訊可迅速及有效率進行，司法機構建議，如某民事上訴的決定是由兩名法官的上訴庭作出，同一訟案向終院提出上訴許可申請，亦可交由兩名法官的上訴庭聆訊，免除物色第三名法官的需要。由於建議修訂性質簡單直接，司法機構建議於律政司下次提交《成文法（雜項規定）條例草案》時納入上述修訂建議，以盡快推展修訂。



立法會議員葛珮帆認為，司法系統人手有限，大量聲請個案堆積如山，而去到就司法覆核許可上訴階段，聲請已多次被判不符資格，動用了大量人力物力及公帑，任何可令處理時間縮短的方案均會支持，亦相信不影響公平及公正性，「依家其實太過寬鬆，但亦是無辦法之中嘅辦法」。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強就指，措施治標不治本，與其花大量資源加速處理個案，倒不如收緊可提出聲請的資格，並考慮退出禁止酷刑公約。