流年不利　逢9必凶　中港亂象多

中國民間一直流傳「逢9必亂」的說法，即每逢9字尾的年份均會有大事發生。翻查資料，香港或內地於過往多個「9」年，先後出現多場戰役、騷亂、立法爭議等，幾乎從未間斷。有玄學家指，9字尾年份的卦象多為「離卦」，社會容易出現不安動盪，爭議事件較多，預計情況要待夏天過去才會緩和。



內地近年「逢9」總有大事件，1959年西藏騷亂，1969年發生中俄珍寶島事件，1979年中國發動對越自衞反擊戰，1989年「六四」事件，1999年北約聯軍誤炸中國駐南斯拉夫大使館，2009年新疆「七‧五」騷亂。



至於在香港，「逢9」亦出現不少爭議事件。1999年，終審法院就首宗居港權案「吳嘉玲案」裁定政府敗訴，政府最終提請人大釋法。2009年則爆發反高鐵事件，多個團體發動反高鐵大遊行，要求立法會否決撥款申請，部分請願者更一度衝擊政府總部，與警員發生衝突。而2019年則出現反對修訂《逃犯條例》爭議，更爆發成佔領主要幹道、衝擊警方的「612暴動」。



「每逢9字尾嘅年份都係『己』年，好似今年係己亥年、1989年就係己巳年。」玄學家周漢明指，「己」年的卦象多為「離卦」，「離中虛」，代表相關年份會出現很多消息，當中有真有假，如果有人鼓吹，即隨時有如星星之火般蔓延開去，令到整個社會出現不安、人心惶惶的情緒。



周續指，「9」年出現的事件多涉及學生或年輕人，起因則多與新法例出現、或學生追求理想有關。他又表示，「離卦」屬火，因此爭議事件多出現在火氣較盛的夏天，估計需待立秋後，火氣轉弱，事件才會逐漸平息。

