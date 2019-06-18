律師涉索3800萬和解費換證人缺庭　遭控妨司法公正

一名英籍律師在九年前處理一宗民事訴訟期間，向兩名分別代表上市公司中富控股(現稱粵首環保)及其前董事鄭潔賢的律師同行，涉嫌提出若能議定一筆3800萬元的和解款項，相關證人就不會於指控鄭等人被控串謀詐騙的刑事案中出庭作證，從而使鄭免去刑事檢控。該英籍律師事後被捕，控以兩項妨礙司法公正罪，案件今(18日)於區院開審。



涉案51歲被告Kevin Richard BOWERS，首項控罪指控他在2010年2月25日，向中富控股有限公司的代表律師范家碧提出，只要對方同意並支付一筆和解款項，在涉及該公司前董事鄭潔賢等的刑事訴訟案中之相關證人，便不會出庭作供，證人並會身處司法管轄區以外。第二項控罪指他於2010年3月2日向鄭潔賢的民事訴訟代表律師Thomas Alexander FYFE提出，若能議定一筆3800萬元的和解款項，於涉及鄭的刑事案中任證人之相關清盤人，會留在司法管轄區以外，不會出庭作供。



控方開案詞指，被告於2009年處理一間由中富擁有的建築公司清盤事宜時，透過電郵往來得悉鄭潔賢等人被檢控，並得知相關清盤人會是控方證人。於2010年2月25日，被告及案中兩名律師同行，就着一宗民事訴訟和解事宜開會，並提及鄭的刑事案。被告期間曾表示在該刑事案中，一旦確認及支付和解費用，相關證人便不會作證，並會身處司法管轄區以外。



至同年3月2日，被告與同行再次會談時，再提及若能議定一筆3800萬元的和解費用，相關證人便不會於鄭的刑事案中出庭，控方便不能控告鄭。又指證人亦可答應身處司法管轄區以外，以免出庭指證鄭，被告後來於去年9月3日被捕。據資料，案中指鄭所涉及的串謀詐騙刑事案，已於2013年審結。