夫婦墮斃：男死者為退休地盤工　妻子疑遭勒斃後墮樓

馬鞍山錦泰苑錦麗閣昨日(18日)發生的夫婦墮樓事件，警方經調查後，列作謀殺及自殺案，交沙田警區重案組跟進。沙田警區助理指揮官(刑事)陳昕警司指出，案發於昨午5時27分，警方接報上址有1男1女從高處墮下，救護員到場證實2人已當場斃命，警員其後在大廈27樓一單位調查，惟拍門無反應，遂由消防員爆門入內，警員發現單位廚房窗花的螺絲被人鬆開，洗手盆旁有一張木櫈，而單位內少許凌亂，並無打鬥痕迹。



警員經調查後，61歲男死者為一名退休地盤工人，59歲女死者為其妻子，是一名家庭主婦，同住上址20多年，2人育有3女1子，均已成年，2名女兒已搬出，現與2名子女同住，陳指涉事夫婦關係並不和諧，間中會因生活瑣事發生爭執，案發時2子女均外出，而事發前鄰居未聞單位傳出嘈吵聲響。



法醫檢查兩名死者屍體，發現2人身體有多處骨折，疑從高處墮下造成，而女死者頸有水平勒痕及有窒息徵狀，警員在單位內檢獲一條約1米長的白色尼龍繩，相信她疑遭人勒斃，經調查後，案件並無涉及第三者，警員於單位內並無檢獲遺書，稍後會查閱2人的手提電話紀錄，查看有否留下遺言字句。至於2人的死因則有待剖屍確定。



陳續指涉事家庭並無家暴紀錄，正循2人的生活背景及精神狀況調查悲劇起因。